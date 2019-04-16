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FACUA solicita a Sanidad de Cantabria que informe sobre el brote de legionela en el Hospital Sierrallana

La asociación ha tenido conocimiento de que se cerraron de forma preventiva seis habitaciones del centro por la aparición de la bacteria.

FACUA.org
Cantabria-16/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Cantabria para solicitarle que informe sobre las causas que propiciaron la aparición de un brote de legionela en el Hospital Sierrallana de Torrelavega, así como de las medidas que tiene previsto

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