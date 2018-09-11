FACUA solicita al Ayuntamiento de Bilbao que traslade la fábrica de fertilizantes situada en Zorroza
La asociación ha tenido conocimiento de que los vecinos del barrio han comunicado en diferentes ocasiones al Consistorio su malestar debido a los olores que genera el funcionamiento de la planta.
FACUA.org
Euskadi-11/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Bilbao que inicie las actuaciones necesarias para trasladar la fábrica de fertilizantes, situada en el barrio de Zorroza, a un lugar de la ciudad donde las viviendas de su alrededor no se vean perjudicadas por los olores