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FACUA solicita al Ayuntamiento de Oviedo que repare los desperfectos por las fuertes lluvias en Trubia

La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territorial en el Principado de Asturias, de que esta zona sigue sin ser rehabilitada por completo. Por ello, la vida diaria de los vecinos se ve dificultada.

FACUA.org
Asturias-27/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Oviedo que realice a la mayor brevedad todas las gestiones que sean necesarias para asegurar la reparación de los desperfectos ocasionados por las intensas lluvias de los últimos meses en Trubia.

La asociaci&oacut

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