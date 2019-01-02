FACUA solicita al Ayuntamiento de Telde que solucione el mal estado de las carreteras del municipio
El deterioro del asfaltado y la presencia de basuras y plantas en las cunetas pueden suponer un grave peligro para el tráfico.
FACUA.org
Canarias-02/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Telde, en Las Palmas, para solicitarle que inicie cuanto antes las medidas necesarias para la reparación de las carreteras del municipio y en la zona de medianías y cumbre.
La asociación, a trav&eacu