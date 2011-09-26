FACUA Toledo recomienda reclamar cualquier incidencia con el equipaje antes de abandonar el aeropuerto
En caso de pérdida o retraso es aconsejable guardar las facturas de los gastos de primera necesidad que se ocasionen para solicitar su reintegro.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-26/09/2011
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FACUA Toledo recomienda a los usuarios que sufran algún incidente en su equipaje al realizar un vuelo que interpongan una reclamación en el mostrador de la compañía antes de abandonar el aeropuerto. En caso de pérdida o retraso es aconsejable guardar las factura