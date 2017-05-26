Nuestras accionesLa asociación exige transparencia en la gestión

FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine de una vez el canon de saneamiento

Numerosos vecinos de Almendralejo están recibiendo ahora la petición de pago de esta tasa de los últimos cuatro años, pese a que debe ser finalista y nunca se ha aclarado a qué se destina.

FACUA.org
Extremadura-26/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción urge a la Junta de Extremadura que elimine de una vez el canon de saneamiento en esta comunidad autónoma y le exige transparencia sobre la gestión que ha hecho de esta tasa, de la que, pese a que se cobra desde 2012, no se ha explicado qué

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