FACUA urge a la Junta y al Ayuntamiento de Málaga a que sancionen a la Comic-Con por las graves irregularidades ocurridas durante el evento
La asociación insta a los afectados a reclamar indemnizaciones. Ha recibido más de 300 consultas de usuarios denunciando la caótica situación que se vivió durante los cuatro días de celebración.
Málaga-30/09/2025
Imagen: FACUA.
FACUA-Consumidores en Acción insta al Ayuntamiento de Málaga y al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía a sancionar a Cosmic Legends Productions SL, promotora de la San Diego Comic-Con 2025, por los abusos y graves irregularidades ocurridas durante el evento celebrado del 25 al 28 de sept