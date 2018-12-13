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FACUA valora positivamente la decisión del TJUE de anular los elevados límites de emisiones del diesel

El alto tribunal europeo estima el recurso de París, Madrid y Bruselas contra la modificación al alza de la Comisión de los niveles de óxidos de nitrógeno permitidos después del fraude de Volkswagen.

FACUA.org
Europa-13/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de anular el alza de los límit

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