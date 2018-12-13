FACUA valora positivamente la decisión del TJUE de anular los elevados límites de emisiones del diesel
El alto tribunal europeo estima el recurso de París, Madrid y Bruselas contra la modificación al alza de la Comisión de los niveles de óxidos de nitrógeno permitidos después del fraude de Volkswagen.
FACUA.org
Europa-13/12/2018
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