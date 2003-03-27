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FACUA valora positivamente las restricciones aprobadas por la UE a la publicidad del tabaco aunque se queja de que no alcancen a la prohibición total

La Federación demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo celeridad en la trasposición de la directiva y que extienda las prohibiciones al cine, la cartelería, la publicidad indirecta y la encubierta.

FACUA.org
España-27/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora positivamente las restricciones a la publicidad del tabaco aprobadas hoy por el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) aunque lamenta que éstas no abarquen la cartelería

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