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FACUA ve "inaceptable" que la directora general de Consumo achaque al "desconocimiento científico" el temor sobre los dentífricos con dietilengligol

El portavoz de la Federación critica que "ni con lo que ha ocurrido se anuncian aumentos sustanciales en los controles o en el número de inspectores que tienen que vigilar las fronteras o el mercado".

FACUA.org
España-18/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera «inaceptables» las palabras de la directora general de Consumo, Angeles Heras, en relación con la pasta dentífrica irregular hallada en España, y lamentó que las administraciones no h

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