FACUA ve positiva la decisión de la Asamblea de Extremadura de prohibir las gasolineras desatendidas
La asociación pide más controles e inspecciones a las autoridades de Consumo de la Comunidad, ante las cuales ha presentado una denuncia porque estos establecimientos vulneran los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Extremadura-07/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la decisión unánime de la Asamblea de Extremadura de aprobar la Propuesta de Impulso ante el Pleno 53/IX, instando a la Junta de Extremadura a elaborar y aprobar, a la mayor brevedad posible, una normativa que aumente las exig