FACUA ve ridícula la multa a Vodafone por su fraude en tarifas de roaming y exige que devuelva el dinero
Durante siete meses, aplicó a los usuarios con sus contratos Red y Base precios mucho más elevados que los regulados por Bruselas.
FACUA.org
Europa-29/04/2014
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