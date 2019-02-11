Nuestras accionesPiden que convoque el Consejo Andaluz del Taxi

FACUA y CCOO Andalucía instan a la Junta a incluirlas en las negociaciones sobre el taxi y las VTC

Las organizaciones critican que sólo se esté contando con las patronales del sector y entienden que este asunto debería tratarse con representación de todas las partes afectadas.

FACUA.org
Andalucía-11/02/2019
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FACUA Andalucía y Comisiones Obreras Andalucía se han dirigido a la consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, para instarle a que las incluya a ambas en las negociaciones sobre el taxi y las VTC.

Las organizaciones critican que la Administraci

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