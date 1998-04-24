FACUA y la patronal andaluza de gasolineras firman un convenio de colaboración
La patronal de estaciones de servicio es el segundo sector empresarial andaluz que se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo.
FACUA.org
Andalucía-24/04/1998
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Hoy viernes 24 de abril, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA y la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía han firmado un convenio de colaboración para mejorar la atención a los