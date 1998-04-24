Nuestras acciones

FACUA y la patronal andaluza de gasolineras firman un convenio de colaboración

La patronal de estaciones de servicio es el segundo sector empresarial andaluz que se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo.

FACUA.org
Andalucía-24/04/1998
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Hoy viernes 24 de abril, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA y la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía han firmado un convenio de colaboración para mejorar la atención a los

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos