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FACUA ya ha recibido más de 1.000 casos de afectados por la facturación de llamadas falsas a líneas 905

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las comunidades con mayor porcentaje de víctimas del fraude que han contactado con la asociación.

FACUA.org
España-12/12/2008
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Ya son más de 1.000 las víctimas de la facturación masiva de llamadas falsas a teléfonos de concursos con prefijo 905 que han contactado con FACUA-Consumidores en Acción.

Se trata de usuarios de cuarenta y siete provincias y las dos ciudades autón

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