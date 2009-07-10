Fallece la segunda víctima en España como consecuencia de complicaciones derivadas por la gripe A/H1N1
Se trata de un varón de 41 años que se encontraba ingresado en un hospital de Gran Canaria.
FACUA.org
España-10/07/2009
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Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad de las Islas Canarias al Ministerio de Sanidad y Política Social, este jueves por la tarde ha fallecido el paciente varón de 41 años ingresado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor