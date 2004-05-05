Federaciones de consumidores de España y Francia denuncian posibles pactos de los operadores de móviles para fijar las tarifas de los SMS
Tanto Amena, Movistar y Vodafone en España como Orange, SFR y Bouygues Télécom en Francia cobran 0,15 euros por cada mensaje, lo que les genera márgenes de beneficios desproporcionados. FACUA y UFC han denunciado la situación ante los organismos responsables de velar por la competencia en sus respectivos países.
FACUA.org
Europa-05/05/2004
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0,15 euros. Las tarifas que aplican Amena, Movistar y Vodafone por el envío de mensajes cortos (SMS, en sus siglas en inglés) no sólo son excesivas, sino idénticas. Algo que también ocurre con los tres operadores de móviles franceses, Orange, SFR y Bouygu