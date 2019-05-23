Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para Bernad y 22 meses para López Negrete por apropiación indebida
Se suman a los 25 y 12 años que solicita la Fiscalía de la Audiencia Nacional para el jefe y la directora jurídica de Manos Limpias en el caso Ausbanc.
Europa Press
Madrid-23/05/2019
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En el centro, Virginia López Negrete. | Imagen: Europa Press.
La Fiscalía de Madrid solicita tres años y seis meses de prisión para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, y un año y diez meses para la que era su portavoz y directora jurídica, la abogada Virginia L&oacut