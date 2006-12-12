Fomento comunica a Air Madrid "la posible suspensión" de su licencia de vuelo
Por incumplir el plan de acciones correctivas planteada por la Dirección General de Aviación Civil para subsanar las deficiencias detectadas en sucesivas inspecciones.
FACUA.org
España-12/12/2006
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La Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, ha entregado hoy a la aerolínea Air Madrid una resolución en la que se le comunica «la posible suspensión» del Certificado de Operador Aéreo (AOC, en sus siglas en ingl&