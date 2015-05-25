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Francia obligará a los supermercados a donar sus alimentos sobrantes

La recientemente aprobada Ley de Transición Energética pretende acabar con el despilfarro de productos para reducir el consumo de energía. En España, FACUA promueve una campaña para que las autoridades tomen medidas similares.

FACUA.org
Internacional-25/05/2015
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A partir del 1 de Julio del 2016 los supermercados de más de 400 metros cuadrados en Francia tendrán que dedicar sus productos perecederos sobrantes a la alimentación animal o para el uso de abonos agrícolas. Esto será posible gracias a la aprobación reci

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