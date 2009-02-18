Francisco Sánchez Legrán dejará la presidencia de FACUA Andalucía en su 6º Congreso
El próximo 27 de marzo, tras casi tres décadas al frente de la Federación, fundada en 1983. Tres semanas antes, el 3 de marzo, también cederá el testigo como presidente de FACUA Sevilla.
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Andalucía-18/02/2009
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Francisco Sánchez Legrán (Sevilla, 1949) dejará la presidencia de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA el próximo 27 de marzo en su 6º Congreso.
Tras casi tres décadas al frente de FACUA Andalucía,