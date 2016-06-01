Fundación Territorios, que sigue sin devolver el dinero de las entradas de Sevilla, anula otro concierto
La promotora, que prometió reintegrar el importe de los pases, anuncia ahora que no celebrará las actuaciones previstas en Barbate. FACUA insiste en recomendar a los usuarios que reclamen también los gastos.
FACUA.org
Andalucía-01/06/2016
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El Festival Trafalgar, organizado por la Fundación Territorios, y que iba a celebrarse en Caños de Meca (Cádiz) los días 24 y 25 de junio, ha anunciado que las actuaciones musicales previstas han sido canceladas.
Se trata del segundo festival que la misma promot