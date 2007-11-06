Gas Natural retira del Supremo su recurso contra la sentencia que declaró ilegal el cobro por el uso de sus instalaciones comunitarias
Se trata de cantidades facturadas sin autorización legal hasta agosto de 2005, junto a cuotas de alta no reguladas durante años por las comunidades autónomas.
FACUA.org
España-06/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora positivamente la decisión de Gas Natural de retirar el recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo en 2004 contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba