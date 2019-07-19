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Gimnasios: qué derechos tienen los usuarios

FACUA Sevilla responde a las dudas más frecuentes sobre qué debe ofrecer el centro, qué obligaciones tienen los consumidores o qué conductas están prohibidas.

FACUA.org
Sevilla-19/07/2019
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Cuando un usuario acude a un gimnasio para practicar deporte debe saber qué derechos y obligaciones le asisten dentro de las instalaciones. FACUA Sevilla responde a las dudas más frecuentes sobre cuota por utilizar las taquillas, disponibilidad de seguro por parte del centro, funcio

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