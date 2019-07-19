Gimnasios: qué derechos tienen los usuarios
FACUA Sevilla responde a las dudas más frecuentes sobre qué debe ofrecer el centro, qué obligaciones tienen los consumidores o qué conductas están prohibidas.
FACUA.org
Sevilla-19/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Cuando un usuario acude a un gimnasio para practicar deporte debe saber qué derechos y obligaciones le asisten dentro de las instalaciones. FACUA Sevilla responde a las dudas más frecuentes sobre cuota por utilizar las taquillas, disponibilidad de seguro por parte del centro, funcio