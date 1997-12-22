Globo Media adopta medidas para salvaguardar la captación de datos personales de los menores socios del 'Club de Amigos de Médico de Familia'
Tras ser advertida por FACUA de que no pueden ser recogidos sin el consentimiento de sus padres y sin que se advierta a estos de que serán distribuidos entre distintas empresas.
FACUA.org
España-22/12/1997
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A instancia de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), la productora Globo Media ha modificado los criterios con los que se recogen los datos personales de los menores que se inscriben en su Club de Amigos de Médico de Familia.
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