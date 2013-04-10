Más noticiasVuelto a la normalidad en torno a las 17:30

Gmail sufre problemas de acceso debido al error 502

Los usuarios se han encontrado con este mensaje: "El servidor encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo en 30 segundos. Eso es todo lo que sabemos".

FACUA.org
Internacional-10/04/2013
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El servicio de correo Google Gmail está sufriendo problemas de conexión y está impidiendo a los usuarios acceder a sus cuentas durante la tarde de este miércoles debido a un error 502. En torno a las 17:30 horas, el servicio parece haber vuelto a la normalidad.

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