Más noticiasLos dispositivos más antiguos pueden verse privados de la corrección

Google traslada a los fabricantes el parche para el fallo que afecta al 99% de dispositivos Android

Ahora son las marcas las que deben hacer llegar las actualizaciones a los usuarios. El agujero de seguridad volvía especialmente vulnerables los terminales con 'software' preinstalado.

FACUA.org
Internacional-10/07/2013
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Google ha encontrado una solución a la vulnerabilidad del sistema operativo Android, presente en innumerables dispositivos móviles de todo el mundo, que hacía que el 99% de estos teléfonos y tabletas pudiesen verse afectados, especialmente los terminales con softwa

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