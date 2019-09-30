Google y Apple retiran de sus tiendas oficiales centenares de 'apps' falsas que eran loterías y apuestas
Trend Micro explica cómo tras ser instaladas en el móvil nada tenían que ver con la descripción. El usuario encontraba otro 'software' desde el que podía acceder a juegos de casino con dinero real.
FACUA.org
Internacional-30/09/2019
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La empresa de ciberseguridad Trend Micro descubrió «cientos» de apps falsas (viajes, información meteorológica o sobre vino) en las tiendas oficiales de Google y Apple. Inicialmente, parecían inofensivas, pero en el informe que ha presentado expone c&