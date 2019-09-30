Más noticias

Google y Apple retiran de sus tiendas oficiales centenares de 'apps' falsas que eran loterías y apuestas

Trend Micro explica cómo tras ser instaladas en el móvil nada tenían que ver con la descripción. El usuario encontraba otro 'software' desde el que podía acceder a juegos de casino con dinero real.

FACUA.org
Internacional-30/09/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La empresa de ciberseguridad Trend Micro descubrió «cientos» de apps falsas (viajes, información meteorológica o sobre vino) en las tiendas oficiales de Google y Apple. Inicialmente, parecían inofensivas, pero en el informe que ha presentado expone c&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos