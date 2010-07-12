Graves riesgos del uso incorrecto de dos bombas de insulina de la marca Animas
Si el paciente no desconecta el sistema de infusión del cuerpo durante los procesos de rebobinado, carga y cebado de la bomba, puede recibir involuntariamente una cantidad elevada de insulina, lo que podría implicar graves lesiones e incluso la muerte.
FACUA.org
España-12/07/2010
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