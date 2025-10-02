Grupo Promar: FACUA Sevilla se reúne en Tomares con afectados de una promoción de VPO con problemas de retrasos y desperfectos en las obras
La asociación ha informado a los asistentes de qué pueden reclamar, cómo hacerlo y los plazos que tienen para ello.
FACUA.org
Sevilla-02/10/2025
FACUA Sevilla se ha reunido este martes 30 de septiembre con un grupo de afectados por una promoción de viviendas de protección oficial de de Tomares con graves problemas en las obras de construcción.
Raquel Naranjo, vicepresidenta de la asociación, e Isabel Mo