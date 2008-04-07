Halcón Viajes, Air Europa y Viajes Iberia, multadas por publicidad engañosa tras las denuncias de FACUA
Las sanciones han sido impuestas por el Gobierno balear, donde las empresas tienen su sede social. FACUA lamenta su reducida cuantía.
FACUA.org
España-07/04/2008
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Halcón Viajes y Air Europa, del grupo Globalia, han sido sancionadas por el Gobierno de las Islas Baleares, donde tienen su sede social, tras las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción por publicidad engañosa. Ambas se suman a Viajes Iberia, multada por los mi