Halloween 2025: FACUA insta a realizar controles en las fiestas para garantizar la seguridad de los asistentes
La asociación advierte a ayuntamientos y comunidades autónomas de que deben comprobar que los locales no hayan vendido entradas que superan los aforos, así como cualquier protocolo establecido.
FACUA.org
España-31/10/2025
Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción insta un año más a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a que realicen controles exhaustivos durante las fiestas de Halloween para garantizar que se cumplen con las medidas de seguridad.
La asociación advierte a las autoridades competentes de que d