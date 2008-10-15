Hasbro retira en EEUU, Canadá y Nueva Zelanda las pistolas de juguete Nerf N-Strike Recon por riesgo de lesiones
Tras conocer decenas de accidentes que han provocado hematomas, abrasiones, pellizcos, vesículas de sangre y verdugones.
FACUA.org
América-15/10/2008
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La multinacional juguetera Hasbro ha anunciado en EEUU, Canadá y Nueva Zelanda la retirada del mercado las pistolas de juguete Nerf del modelo N-Strike Recon para repararlas tras conocer decenas de accidentes que han provocado hematomas, abrasiones, pellizcos, vesículas de sangre y