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Hasbro retira en EEUU, Canadá y Nueva Zelanda las pistolas de juguete Nerf N-Strike Recon por riesgo de lesiones

Tras conocer decenas de accidentes que han provocado hematomas, abrasiones, pellizcos, vesículas de sangre y verdugones.

FACUA.org
América-15/10/2008
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La multinacional juguetera Hasbro ha anunciado en EEUU, Canadá y Nueva Zelanda la retirada del mercado las pistolas de juguete Nerf del modelo N-Strike Recon para repararlas tras conocer decenas de accidentes que han provocado hematomas, abrasiones, pellizcos, vesículas de sangre y

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