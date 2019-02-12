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Holaluz dice que tiene "confianza" en que nadie usará ilícitamente los datos personales que expone su web

FACUA ha ampliado la denuncia interpuesta ante la Agencia Española de Protección de Datos.

FACUA.org
España-12/02/2019
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Holaluz ha reconocido que su web deja al descubierto datos de los contratos de electricidad de usuarios de cualquier compañía. Pero en lugar de anunciar que llevará a cabo medidas para evitar que esto siga ocurriendo, s

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