Honda llama a revisión 50.000 Honda Civic en Estados Unidos por un posible fallo de transmisión
FACUA se ha puesto en contacto con la división española de la compañía, que confirma que no hay ninguna unidad afectada en el país porque el modelo americano no es el mismo que para el mercado europeo.
FACUA.org
América-22/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Honda ha llamado voluntariamente a la revisión de unos 50.000 automóviles del modelo Civic 2012 en los Estados Unidos para examinar y remplazar, si