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Honda llama a revisión a cinco millones de vehículos por problemas en los airbag del fabricante Takata

Unas investigaciones han mostrado que los infladores de estos sistemas de seguridad no fueron debidamente sellados y podrían verse dañados por la humedad.

Europa Press
Internacional-15/05/2015
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Honda Motor Co anunció este jueves que llamará a revisión a más de cinco millones de automóviles para reemplazar unos infladores de airbags potencialmente fatales fabricados por la firma japonesa Takata Corp. De momento no han trascendido ni los modelos ni los a

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