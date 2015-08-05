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Honda llama a revisión a las motos CB500F y CBR500R por un problema en el medidor de combustible

Afecta a los vehículos de los citados modelos fabricados entre diciembre de 2012 y mayo de 2015.

FACUA.org
España-05/08/2015
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Honda ha llamado a revisión en España a las motocicletas modelos CB500F y CBR500R fabricados entre el 17 de diciembre de 2012 y el 27 de mayo de 2015 por un problema en el medidor de combustible.

La empresa ha notificado a las autoridades de consumo que en situaciones de temp

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