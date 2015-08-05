Honda llama a revisión a las motos CB500F y CBR500R por un problema en el medidor de combustible
Afecta a los vehículos de los citados modelos fabricados entre diciembre de 2012 y mayo de 2015.
FACUA.org
España-05/08/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Honda se ha puesto en contacto con los propietarios de los vehículos afectados para que se les sustituya el conjunto de la unidad de medición de combustible.| Imagen: honda-montesa.es
Honda ha llamado a revisión en España a las motocicletas modelos CB500F y CBR500R fabricados entre el 17 de diciembre de 2012 y el 27 de mayo de 2015 por un problema en el medidor de combustible.
La empresa ha notificado a las autoridades de consumo que en situaciones de temp