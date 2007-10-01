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Hoy comienza la ITV en Andalucía para todos los ciclomotores matriculados antes de 2002 en la comunidad

Los conductores, que conocerán su cita por carta, contarán con estaciones móviles de ITV, además de las 49 estaciones ya existentes

FACUA.org
Andalucía-01/10/2007
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Los ciclomotores de dos ruedas matriculados antes de 2002 serán los primeros que comenzarán a pasar a partir de hoy lunes la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Andalucía para asegurar el correcto estado de sus condiciones técnicas y garantiza

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