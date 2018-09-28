Huelga en Ryanair: FACUA critica la pasividad de Fomento ante el incumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de la aerolínea
La asociación alerta de que la AESA continúa en su línea, como ya ocurriera con los anteriores gobiernos de PP y PSOE, de no imponer multas de manera sistemática y contundente ante las vulneraciones del reglamento europeo y la legislación estatal.
FACUA.org
España-28/09/2018
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Imagen: Flickr.com/somkuti (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción critica la pasividad del Ministerio de Fomento ante el incumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de Ryanair ante las convocatorias de huelga de sus trabajadores.
En este sentido, la asociación advierte de que la Agencia Estatal de