Nuestras accionesLa revisión no se hizo con garantías

Iberdrola devolverá 1.900 euros a un socio de FACUA Castilla y León al que acusó de manipular su contador

El Servicio Territorial de Industria resuelve que la supuesta adulteración del medidor no quedó acreditada por ningún medio de prueba admitido en derecho.

FACUA.org
Castilla y León-15/11/2016
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FACUA Castilla y León ha logrado que Iberdrola sea obligada a devolver 1.908,75 euros a su socio José Luis T.C. a quien facturó la mencionada cantidad tras acusarle de haber manipulado su contador de la luz. El Servicio Territorial de Industria, Turismo y Comercio de l

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