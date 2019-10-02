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Iberdrola redujo sin ninguna justificación el descuento del bono social a un usuario vulnerable severo

FACUA Castilla-La Mancha reclamó a la compañía que le volviera a aplicar el porcentaje inicial, tras constatar que lo había disminuido del 40 al 25%. La empresa también le devolvió lo cobrado de más.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-02/10/2019
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Tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha, Ibedrola ha vuelto a aplicar el 40% de descuento del bono social a un usuario vulnerable severo al que le redujo el porcentaje al 25% sin ninguna justificación. Además, le ha devuelto 14,61 euros que le cobró de más

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