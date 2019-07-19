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Iberia compensa con 600 euros a un socio de FACUA Sevilla que perdió un vuelo debido a un retraso

El usuario tenia planeado viajar de Sevilla a Buenos Aires con una escala intermedia en Madrid. Debido a que el primer vuelo salió dos horas más tarde no pudo coger el segundo a tiempo.

FACUA.org
Sevilla-19/07/2019
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Tras la acción de FACUA Sevilla, Iberia ha compensado con 600 euros, tal y como establece la normativa europea, a un usuario que perdió un vuelo Madrid-Buenos Aires debido a que el de conexión Sevilla-Madrid salió con dos horas de retraso. La compañía le

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