Iberia compensa con 600 euros a un socio de FACUA Sevilla que perdió un vuelo debido a un retraso
El usuario tenia planeado viajar de Sevilla a Buenos Aires con una escala intermedia en Madrid. Debido a que el primer vuelo salió dos horas más tarde no pudo coger el segundo a tiempo.
FACUA.org
Sevilla-19/07/2019
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Imagen: flickr.com/jmiguel (CC BY-NC 2.0).
Tras la acción de FACUA Sevilla, Iberia ha compensado con 600 euros, tal y como establece la normativa europea, a un usuario que perdió un vuelo Madrid-Buenos Aires debido a que el de conexión Sevilla-Madrid salió con dos horas de retraso. La compañía le