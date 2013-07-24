Iberia, condenada a pagar más de 3.000 euros por daños morales a tres pasajeras tras un retraso
Con la consiguiente pérdida de un vuelo con el que deberían haber enlazado de no producirse esta situación.
FACUA.org
España-24/07/2013
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena a una compañía aérea que deberá indemnizar con 3.694,31 euros a tres pasajeras por los daños morales causados.
Estos perjuicios se produjeron como consecuencia del retraso de un vuelo y la poster