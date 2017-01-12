Iberia indemniza con 1.685 euros a una socia de FACUA tras extraviar sus dos maletas
Tras la reclamación de la asociación, la compañía accedió a resarcir a la pasajera tras perder su equipaje durante un vuelo Madrid-Amsterdam.
FACUA.org
España-12/01/2017
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Iberia ha tardado casi un año en resarcir a la socia de FACUA por haber perdido su equipaje. | Imagen: flickr.com/jmiguel (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Iberia indemnice con 1.685,97 euros a una pasajera cuyas maletas extravió durante un vuelo Madrid-Amsterdam.
Noemí G.C., socia de FACUA, viajó a la capital holandesa en agosto de 2015 por motivos la