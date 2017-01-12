Nuestras accionesLa compañía no las llegó a embarcar en el avión

Iberia indemniza con 1.685 euros a una socia de FACUA tras extraviar sus dos maletas

Tras la reclamación de la asociación, la compañía accedió a resarcir a la pasajera tras perder su equipaje durante un vuelo Madrid-Amsterdam.

FACUA.org
España-12/01/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Iberia indemnice con 1.685,97 euros a una pasajera cuyas maletas extravió durante un vuelo Madrid-Amsterdam.

Noemí G.C., socia de FACUA, viajó a la capital holandesa en agosto de 2015 por motivos la

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