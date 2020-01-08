Ikea indemniza con 41 millones de euros a los padres de un niño que murió aplastado por una cómoda Malm
La compañía retiró en 2017 este modelo de la venta en Estados Unidos y Canadá tras la muerte de otros tres niños. Hay, al menos, seis fallecidos por esta causa.
FACUA.org
Internacional-08/01/2020
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Ikea ha acordado indemnizar con 46 millones de dólares (unos 41 millones de euros) a una familia estadounidense tras la muerte de su hijo de dos años aplastado por los cajones de una cómoda Malm, vendida por la compañía, que volcó. Hasta la fecha, han fal