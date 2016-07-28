Más noticiasIndependientemente de su fecha de venta

Ikea retira del mercado otros seis chocolates por resultar peligrosos para alérgicos

Contienen almendras y avellanas de cuya presencia no se informa "con claridad". La marca sueca ya tuvo que dejar de vender otros dos tipos de productos similares por contener ingredientes no declarados.

FACUA.org
España-28/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de las tabletas de chocolate negro Choklad Lingon & Blabär (180 gramos), Choklad Ljus Utz (100 g.), Choklad Nöt Utz (100 g.), Godis Chocklandkrokant (450 g.), Godis Chockladran (160 g.) y Chokadkrokant Bredb

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos