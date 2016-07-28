Ikea retira del mercado otros seis chocolates por resultar peligrosos para alérgicos
Contienen almendras y avellanas de cuya presencia no se informa "con claridad". La marca sueca ya tuvo que dejar de vender otros dos tipos de productos similares por contener ingredientes no declarados.
FACUA.org
España-28/07/2016
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Ikea asegura que devolverá el importe completo de los productos adquiridos.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de las tabletas de chocolate negro Choklad Lingon & Blabär (180 gramos), Choklad Ljus Utz (100 g.), Choklad Nöt Utz (100 g.), Godis Chocklandkrokant (450 g.), Godis Chockladran (160 g.) y Chokadkrokant Bredb