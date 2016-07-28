Ikea retira del mercado otros seis chocolates por resultar peligrosos para alérgicos

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de las tabletas de chocolate negro Choklad Lingon & Blabär (180 gramos), Choklad Ljus Utz (100 g.), Choklad Nöt Utz (100 g.), Godis Chocklandkrokant (450 g.), Godis Chockladran (160 g.) y Chokadkrokant Bredb