Ikea retirará una partida de colchones por su elevado contenido en estaño y fósforo
La multinacional sueca ha llamado a la retirada de un total de 3.500 colchones fabricados por un proveedor alemán en España, Portugal, Alemania y Holanda.
FACUA.org
Europa-19/11/2007
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Ikea retirará un total de treinta y nueve colchones comercializados en España y dieciséis en Portugal por su elevado contenido en estaño y fósforo.
Ikea prevé recuperar esta partida del modelo Hasselbäck, perteneciente a la serie Sultan, tras dete