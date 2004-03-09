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Importante aumento de la presencia de FACUA en prensa, radio y televisión

En 2003, tuvo 1.946 apariciones en prensa escrita y sus portavoces realizaron 763 entrevistas en radio y televisión.

FACUA.org
España-09/03/2004
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El importante crecimiento experimentado por FACUA en el año 2003 en su número de socios, vertebración territorial y capacidad de intervención en el mercado ha tenido entre sus detonantes un aumento más que considerable de su presencia en los medios de comunicaci

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