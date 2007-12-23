Nuestras accionesFACUA tiene en el punto de mira a más empresas de 'productos milagro'

Imputados por un presunto delito contra la salud pública uno de los responsables de Nutra Life y tres empleados

Denunciada por FACUA por vender medicamentos ilegales con altas concentraciones de hormonas tiroideas y sexuales, la Guardia Civil se incautó el viernes de unas 50.000 unidades de productos milagro en la denominada Operación Toscana.

FACUA.org
España-23/12/2007
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La denominada Operación Toscana se saldó el viernes con cuatro imputados por un presunto delito contra la salud pública y la incautación por parte de la Guardia Civ

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