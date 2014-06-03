Imputan al juez Elpidio Silva por filtrar los correos de Miguel Blesa
Luis Suárez Jordana, de la seudoasociación de consumidores Ausbanc, es una de las ocho personas que pudieron ayudar a Silva a estudiar la posible utilidad o a la publicación de los correos del expresidente de Caja Madrid, según un informe policial.
FACUA.org
España-03/06/2014
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar como imputado el 11 de junio a Elpidio José Silva por la filtración a la prensa de los correos de Miguel Blesa y le ha denunciado ante los juzgados ordinarios por un posible delito de m