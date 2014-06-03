Más noticiasEl TSJM remite a los juzgados ordinarios una denuncia contra Silva por malos tratos psicológicos a una testigo protegida

Imputan al juez Elpidio Silva por filtrar los correos de Miguel Blesa

Luis Suárez Jordana, de la seudoasociación de consumidores Ausbanc, es una de las ocho personas que pudieron ayudar a Silva a estudiar la posible utilidad o a la publicación de los correos del expresidente de Caja Madrid, según un informe policial.

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España-03/06/2014
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha citado a declarar como imputado el 11 de junio a Elpidio José Silva por la filtración a la prensa de los correos de Miguel Blesa y le ha denunciado ante los juzgados ordinarios por un posible delito de m

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